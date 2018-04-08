Легендарний іспанець може переїхати в MLS

Ікер Касільяс

Клуб MLS Чикаго Файр як і раніше має намір підписати воротаря Порту Ікера Касільяса, який після закінчення сезону може стати вільним агентом.

Про це повідомляє MLSsoccer.com.

Американський клуб планує поповнитися іспанцем влітку, при цьому сам Касільяс теж зацікавлений в переході, пише Трибуна.

Нагадаємо, що нещодавно Касільяс зіграв 1000-й матч у кар'єрі.