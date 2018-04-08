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237 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]08.04.2018 09:57
Легендарний іспанець може переїхати в MLS
|Ікер Касільяс
Клуб MLS Чикаго Файр як і раніше має намір підписати воротаря Порту Ікера Касільяса, який після закінчення сезону може стати вільним агентом.
Про це повідомляє MLSsoccer.com.
Американський клуб планує поповнитися іспанцем влітку, при цьому сам Касільяс теж зацікавлений в переході, пише Трибуна.
Нагадаємо, що нещодавно Касільяс зіграв 1000-й матч у кар'єрі.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
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Шеф-редактор: Дмитро Копій