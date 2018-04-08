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169 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]08.04.2018 10:31
Українське дербі в чемпіонаті Бельгії закінчилося перемогою Генка
|Руслан Малиновський атакує ворота Стандарда
У 2-му турі плей-офф чемпіонату Бельгії Генка Руслана Милиновського мінімально здолав Стандард Валерія Лучкевича (1:0).
У складі господарів увесь матч відіграв хавбек збірної України.
Натомість бек Стандарта провів увесь матч на лаві запасних.
Генк займає п'яте місце в турнірній таблиці, Стандард йде на шостій позиції.
Чемпіонат Бельгії, плей-офф
2-й тур
7 квітня
Генк - Стандард 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 - 49, пенальті Троссард.
Нагадаємо, що нещодавно гра Кубку Бельгії між цими ж суперниками закінчилася перемогою льєжців.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
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Шеф-редактор: Дмитро Копій