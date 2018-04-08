Українське дербі в чемпіонаті Бельгії закінчилося перемогою Генка

Руслан Малиновський атакує ворота Стандарда



У 2-му турі плей-офф чемпіонату Бельгії Генка Руслана Милиновського мінімально здолав Стандард Валерія Лучкевича (1:0).

У складі господарів увесь матч відіграв хавбек збірної України.

Натомість бек Стандарта провів увесь матч на лаві запасних.

Генк займає п'яте місце в турнірній таблиці, Стандард йде на шостій позиції.

Чемпіонат Бельгії, плей-офф

2-й тур

7 квітня

Генк - Стандард 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 - 49, пенальті Троссард.

Нагадаємо, що нещодавно гра Кубку Бельгії між цими ж суперниками закінчилася перемогою льєжців.