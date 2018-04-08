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341 перегляд Версія для друку Коментарі [ ]08.04.2018 10:53
Стало відомо про чергове досягнення Мессі
|Ліонель Мессі
Хет-трик Ліонеля Мессі в ворота Леганеса став для аргентинця 40-м за Барселону.
29 раз йому вдавалося оформити хет-трик в чемпіонаті Іспанії, сім - в єврокубках, тричі в Кубку Іспанії і ще один - в Суперкубку.
Мессі - другий гравець в історії іспанського футболу, який підкорив позначку в 40 хет-триків, після Кріштіану Роналду (44).
Нагадаємо, що Барселона перемогла Леганес з рахунком 3:1.
¡No queda espacio en la casa de Messi! 🚨🏠— LaLiga (@LaLiga) 7 квітня 2018 р.
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Hat-trick ✅ pic.twitter.com/xfwYtxDK2q
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