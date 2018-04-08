Стало відомо про чергове досягнення Мессі

Ліонель Мессі

Хет-трик Ліонеля Мессі в ворота Леганеса став для аргентинця 40-м за Барселону.

29 раз йому вдавалося оформити хет-трик в чемпіонаті Іспанії, сім - в єврокубках, тричі в Кубку Іспанії і ще один - в Суперкубку.

Мессі - другий гравець в історії іспанського футболу, який підкорив позначку в 40 хет-триків, після Кріштіану Роналду (44).

Нагадаємо, що Барселона перемогла Леганес з рахунком 3:1.