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08.04.2018  11:35

Директор київського Арсеналу погрожував гравцеві Десни фізичною розправою. ФОТО

Святослав Сирота

Одразу після закінчення матчу 25-го туру Першої ліги між Арсеналом та Десною директор гармашів (Олександр Москаленко - ред.) погрожував фізичною розправою гравцеві Десни.

Про це повідомив на своїй сторінці в Facebook колишній президент ПФЛ Святослав Сирота.

"На лаві запасних знаходився директор Арсенал. Що йому там робити?" - слушно запитує функціонер.

"Його місце в ложі почесних гостей, де на нього чекало зручне крісло, але він, мабуть, спочатку планував свої незаконні дії і відразу після фінального свистка пішов з'ясовувати стосунки з арбітром", - наголосив Сирота.

"Більш того, він почав бити гравця Десни і погрожував йому фізичною розправою. Скоро обіцяють опублікувати відео рукопашного бою від директора Арсеналу", - продовжив фахівець.

"А ще побачив як гравець Арсеналу після забитого гола побіг до ультрас Десни, почав показувати непристойні жести і кричав їм, що вони всі будуть у нього ... навіть незручно повторювати його слова", - написав Сирота.





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