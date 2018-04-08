Лідер Шахтаря хоче щоб Фонсека залишився

Тарас Степаненко (ліворуч) та Паулу Фонсека

Хавбек Шахтаря Тарас Степаненко хоче щоб керманич гірників Паулу Фонсека залишився в клубі.

Про це заявив сам гравець.

"Я люблю стабільність. Завжди звикаєш до людини, переймаєшся його ідеями. Звичайно, хотілося б, щоб Паулу залишився", - зазначив Тарас.

"Мені дуже імпонує цей тренер: молодий, амбітний, з хорошими правильними життєвими принципами", - наголосив футболіст.

"Мені подобається, як він поводиться і на тренуваннях, і в житті, то, як він бачить футбол. Не дарма ним цікавляться європейські гранди. Але вибір за ним", - цитує Степаненка Комсомольская правда в Україні.

Нагадаємо, що напередодні Шахтар здолав Верес у 26-му турі УПЛ.