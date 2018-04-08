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334 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]08.04.2018 12:17
Зірковий ветеран Баварії може покинути клуб
|Ар'єн Роббен
Хавбек Баварії Ар'єн Роббен влітку може покинути клуб.
Про це заявив сам гравець офіційному сайту клуба.
"Інші команди контактують зі мною. Потрібно зберігати холоднокровність, і не кричати Баварія, Баварія. Я думаю про своє майбутнє, все можливо в футболі. Зваживши всі пропозиції, я зможу прийняти рішення", - цитує Роббена Футбол 24.
Влітку у 34-річного нідерландця закінчується контракт з чемпіоном Німеччини.
У цьому сезоні Роббен, який провів дев'ять років в Баварії, забив сім голів і віддав сім результативних передач в 28 матчах за свою команду.
Нагадаємо, що напередодні Баварія розгромила Аугсбург та достроково виграла чемпіонство.
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