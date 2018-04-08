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08.04.2018  12:17

Зірковий ветеран Баварії може покинути клуб

Ар'єн Роббен

Хавбек Баварії Ар'єн Роббен влітку може покинути клуб.

Про це заявив сам гравець офіційному сайту клуба.

"Інші команди контактують зі мною. Потрібно зберігати холоднокровність, і не кричати Баварія, Баварія. Я думаю про своє майбутнє, все можливо в футболі. Зваживши всі пропозиції, я зможу прийняти рішення", - цитує Роббена Футбол 24.

Влітку у 34-річного нідерландця закінчується контракт з чемпіоном Німеччини.

У цьому сезоні Роббен, який провів дев'ять років в Баварії, забив сім голів і віддав сім результативних передач в 28 матчах за свою команду.

Нагадаємо, що напередодні Баварія розгромила Аугсбург та достроково виграла чемпіонство.





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