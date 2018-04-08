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08.04.2018  12:59

Мілевський: Після перемог над Шахтарем Суркіс підкидав грошенят

Артем Мілевський

Раніше в київського Динамо на матчі проти Шахтаря були підвищені преміальні.

Про це заявив колишній лідер біло-синіх Артем Мілевський.

"Коли ти б'єшся з командою за титул чемпіона України щороку, звичайно ж, емоції зашкалюють. У будь-якій грі з Даріо Срною, Фернандіньо, Ракицьким або Кучером у нас завжди була війна на полі", - пригадав Міля.

"Спогади такі, що адреналін у багато разів перевищував звичайну норму. У таких матчах завжди був бій, незалежно від тренерів. Ми з'ясовували, хто з нас краще", - продовжив нападник.

"Що стосується премій, то всі знають, що у Шахтаря вони була вдвічі-втричі більше на наші ігри між собою. У нас теж були підвищені преміальні. Ігор Суркіс підкидав нам трохи грошенят, якщо ми вигравали, але міг в будь-який момент їх забрати", - зауважив екс-гравець збірної України.

"Пам'ятаю матч, коли ми виграємо у "Шахтаря" 1: 0, Шацьких забив з передачі Белькевича. А мене в цій зустрічі вилучили й в результаті не дали ні копійки. Хоча я відіграв практично весь матч. Це було негарно з їхнього боку", - сказав Мілевський в ефірі Футбол 1.





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