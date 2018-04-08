Моурінью зацікавлений в Неймарі

Неймар

Головний тренер Манчестер Юнайтед Жозе Моурінью планує заманити до своєї команди нападника ПСЖ Неймара.

Про це повідомляє Daily Star.

За інформацією джерела, головний тренер червоних дияволів планує обміняти відразу двох своїх провідних гравців – Поля Погба і Антоні Мартіаля на Неймара.

При цьому МЮ готовий доплатити ще 50 млн фунтів для того, щоб підписати бразильця, пише Футбол 24.

Нагадаємо, що напередодні МЮ здійснив епічний камбек в манкуніанському дербі.