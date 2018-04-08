СПОРТИВНІ БАТЛИ
Тренер для Динамо: українець чи іноземець? | Кращий тренер: Гвардіола чи Моурінью? | Хто пройде далі: Шахтар чи Рома?
222 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]08.04.2018 13:39
Ярмоленко може зіграти проти Штутгарта
|Андрій Ярмоленко
Атакуючий півзахисник дортмундської Боруссії Андрій Ярмоленко потрапив у заявку своєї команди на сьогоднішній поєдинок 29-го туру Бундесліги.
Нагадаємо, що джмелі зіграють проти Штутгарта 8 квітня, о 16:30.
Раніше головний тренер Боруссії заявив, що Ярмоленко знаходиться в хорошій формі.
Читай також
Останні публікації
08.03.2018 - Андрій Твердохліб
Інше
Інше
Неповторні українки, якими має пишатися вся країна. ФОТО. ВІДЕО
25.02.2018
Олімпіада
Олімпіада
Результати виступів українців у Пхенчхані
0
©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій