Ярмоленко може зіграти проти Штутгарта

Андрій Ярмоленко

Атакуючий півзахисник дортмундської Боруссії Андрій Ярмоленко потрапив у заявку своєї команди на сьогоднішній поєдинок 29-го туру Бундесліги.

Нагадаємо, що джмелі зіграють проти Штутгарта 8 квітня, о 16:30.

Раніше головний тренер Боруссії заявив, що Ярмоленко знаходиться в хорошій формі.