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08.04.2018  14:59

У Карпатах образилися на Вернидуба через заяву про нетривалий вояж Шведа в Іспанію

 Олег Смалійчук/ФК Карпати

Головний тренер Зорі не підготував жодного гравця, який би міг виступати "у  потужному європейському клубі". 

Таку заяву зробив віце-президент Карпат Олег Смалійчук, коментуючи вислови Вернидуба на прес-конференції після поразки від Динамо (0:4).  

"Я в шоці від Юрія Вернидуба. Все розумію – дві розгромні поразки поспіль, удар по амбіціях, критика від власних уболівальників, але вважаю, що головний тренер команди, яка веде боротьбу за медалі не має морального права обговорювати гравців інших команд. Це, щонайменше, не коректно", - каже Смалійчук.  

"Нехай Вернидуб спочатку сам поїде і доб’ється чогось в Іспанії, або виростить гравця, виховає його, організує йому трансфер в потужний європейський клуб – і тільки тоді, не раніше, обговорює рівень його гри. Це перше. Якщо вже говорити про Шведа – то хлопець на очах набирає форму, регулярно забиває. І у мене нема сумнівів, що він прогресуватиме й надалі. А Карпати, у свою чергу, зроблять все для того, щоб дати можливість Шведу, чи будь-якому іншому гравцю, перейти до сильнішого клубу, коли прийде час. "Ледве-ледве" зараз грає Зоря. І не варто перекладати свої проблеми із хворої голови на здорову. Зачіпати своїх гравців я не дозволю нікому – це право є лише в тренерського штабу та наших уболівальників", - цитує віце-президента прес-служба біло-зелених. 

Нагадаємо, Вернидуб, коментуючи надмірну увагу до 19-річного воротаря Андрія Луніна, згадав про нетривалий вояж Мар'яна Шведа до Севільї. 

Додамо, що Андрій Лунін може перейти із Зорі до італійського Інтера





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