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79 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]08.04.2018 15:22
Інтер втратив важливі очки у боротьбі за бронзу. Матчі 31-го туру чемпіонату Італії
Інтер програв Торіно 0:1 у матчі 31-го туру чемпіонату Серії А.
Таким чином, чорно-сині втратили нагоду посунути Рому із третьої сходинки у турнірній таблиці.
Напередодні Рома поступилася Фіорентині 0:2 на домашньому стадіоні.
Чемпіонат Італії-2017/18
31-й тур
7 квітня
Торіно - Інтер - 1:0 (1:0)
Гол: 1:0 - 36 Ляїч.
Triplice fischio!! #TorinoInter #SFT pic.twitter.com/8IZggvoRD4— Torino Football Club (@TorinoFC_1906) 8 квітня 2018 р.
Кротоне - Болонья - 16:00
Верона - Кальярі - 16:00
Наполі - К'єво - 16:00
Удінезе - Лаціо - 19:00
Мілан - Сассуоло - 21:45
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
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Шеф-редактор: Дмитро Копій