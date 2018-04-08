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08.04.2018  15:22

Інтер втратив важливі очки у боротьбі за бронзу. Матчі 31-го туру чемпіонату Італії

 

Інтер програв Торіно 0:1 у матчі 31-го туру чемпіонату Серії А. 

Таким чином, чорно-сині втратили нагоду посунути Рому із третьої сходинки у турнірній таблиці.

Напередодні Рома поступилася Фіорентині 0:2 на домашньому стадіоні.

Чемпіонат Італії-2017/18

31-й тур

7 квітня

Торіно - Інтер - 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 - 36 Ляїч.

Кротоне - Болонья - 16:00

Верона - Кальярі - 16:00

Наполі - К'єво - 16:00

Удінезе - Лаціо - 19:00

Мілан - Сассуоло - 21:45





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