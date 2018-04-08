Десна - Арсенал: відео голів захоплюючої битви чернігівців та киян у 26-му турі Першої ліги

7 квітня у Чернігові відбувся один із найкращих матчів у сезоні-2017/18 у чемпіонаті Першої ліги: місцева Десна та Арсенал-Київ зіграли 3:3.

Господарі вели у рахунку після першого тайму 2:0, проте у другій 45-хвилинці глядачі, яка щонайменше на половину заповнили трибуну стадіону імені Гагаріна, побачили чотири забитих голи.

На радість місцевим вболівальникам підопічні Олександра Рябоконя змогли врятуватися від поразки після того, як кияни тричі поспіль вразили їхні ворота. Важливо зазначити, що Арсенал догравав матч у меншості - було вилучено Максима Фещука, який показав образливий жест на адресу ультрас деснянців.

Додамо, що футболісти Десни змарнували декілька майже стовідсоткових моментів, як при рахунку 2:1 на свою користь, так і коли на табло горіли цифри 3:3.

Пропонуємо вашій увазі відео голів та небезпечних моментів матчу.

Нагадаємо, що матч завершився скандалом - гравці та представники команд після фінального свистка вибігли на поле і намагалися з'ясувати стосунки із суддівською бригадою на чолі із Володимиром Міланичем.

Також після гри екс-голова ПФЛ Святослав Сирота розповів, що директор Арсенала намагався побити гравця Десни.