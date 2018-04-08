Відомий український тренер: Працювати у Росію не поїхав би за жодних обставин

Відомий у минулому гравець Динамо 1980-х років, колишній керманич декількох українських клубів зробив заяву щодо можливої роботи у Росії.

Євтушенко, що колись очолював Зірку, Ворсклу, Динамо-2, Черкаський Дніпро та декілька шведських клубів, в інтерв'ю телеканалу Футбол зізнався, що ніколи б не поїхав би працювати у російську команду.

"Я усвідомлюю, що зараз в Україні немає великих грошей, тому нерозумно ставити високі фінансові вимоги. Не можна працювати і отримувати більшу зарплату в той час, як клубу ніде тренуватися", - вважає Євтушенко.

Яку б команду точно не очолив? Спекулювати цим питанням не буду. Може бути, вболівальники Динамо хотіли б почути, що я не піду працювати в Шахтар. Однак можу сказати, що сам донецький клуб, швидше за все, мене не покличе. Як і багато інших клубів. Звичайно ж, в Росію я не поїду працювати ні за яких обставин. А так я відкритий для будь-яких пропозицій", - цитує спеціаліста dynamo.kiev.ua.

Взимку у ЗМІ була інформація, що Євтушенко входить у список претендентів на посаду керманича Вереса.