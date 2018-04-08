Ярмоленко вперше за два місяці потрапив у заявку на матч Боруссії Д

Українець Андрій Ярмоленко може вперше із кінця січня зіграти за дортмундську Боруссію.

Так, вінгер потрапив у заявку на матч 29-го туру Бундесліги проти Штутгарта - 28-річний футболіст розпочне поєдинок на лавці запасних.

Нагадаємо, Ярмоленко отримав травму наприкінці січня, після чого лікувався та відновлювався після пошкодження.

Таким чином, Андрій пропустив 8 поєдинків у Бундеслізі та ще 4 у Лізі Європи.

Також він не зміг взяти участь у матчах за збірну України.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Ярмоленко може залишити Боруссію влітку.