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125 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]08.04.2018 16:45
Ярмоленко вперше за два місяці потрапив у заявку на матч Боруссії Д
Українець Андрій Ярмоленко може вперше із кінця січня зіграти за дортмундську Боруссію.
Так, вінгер потрапив у заявку на матч 29-го туру Бундесліги проти Штутгарта - 28-річний футболіст розпочне поєдинок на лавці запасних.
Нагадаємо, Ярмоленко отримав травму наприкінці січня, після чого лікувався та відновлювався після пошкодження.
Таким чином, Андрій пропустив 8 поєдинків у Бундеслізі та ще 4 у Лізі Європи.
Unsere Bank: Weidenfeller, Sancho, Yarmolenko, Götze, Toljan, Weigl, Gómez #BVBVFB pic.twitter.com/3vdZVeIv8p— Borussia Dortmund (@BVB) 8 квітня 2018 р.
Також він не зміг взяти участь у матчах за збірну України.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Ярмоленко може залишити Боруссію влітку.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
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Шеф-редактор: Дмитро Копій