Шовковський: Колишня теща кидала в мене камінням, а потім стріляла з пістолета
|Олександр Шовковський
Колишня теща Олександра Шовковського стріляла з пістолета в екс-воротаря Динамо.
Про це заявив сам Олександр.
"Приїхавши у встановлене судом і підписане Ольгою Альоновою (колишня дружина Шовковського - ред.) час і місце, щоб забрати доньку, не застав удома ні матері, ні дочки", - написав він.
"Зате там виявилася Любов Альонова, мати Ольги Альонової, яка неодноразово була викрита в пристрасті до алкоголю і на яку є неодноразові заяви в поліцію про те, що вона вживає його у великих кількостях, яка дозволяє собі ображати і навіть піднімала руку на мою дочку", - зазначив Шовковський.
"Спочатку Любов Альонова прицільно в голову кидала в мене завчасно заготовленим камінням з балкона, а потім почала стріляти з пістолета. Вона зробила постріли, цілячись в мене. На постріли вибігли люди з сусідніх будинків і запропонували надати допомогу", - написав Шовковський.
Раніше повідомлялося, що Шовковський знявся у рекламі спонсора Ліги чемпіонів.
Також була інформація, що Шовковський написав автобіографію, яка вийде зовсім скоро.
Інше
Неповторні українки, якими має пишатися вся країна. ФОТО. ВІДЕО
Олімпіада
Результати виступів українців у Пхенчхані
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій