Шовковський: Колишня теща кидала в мене камінням, а потім стріляла з пістолета

Олександр Шовковський

Колишня теща Олександра Шовковського стріляла з пістолета в екс-воротаря Динамо.

Про це заявив сам Олександр.

"Приїхавши у встановлене судом і підписане Ольгою Альоновою (колишня дружина Шовковського - ред.) час і місце, щоб забрати доньку, не застав удома ні матері, ні дочки", - написав він.

"Зате там виявилася Любов Альонова, мати Ольги Альонової, яка неодноразово була викрита в пристрасті до алкоголю і на яку є неодноразові заяви в поліцію про те, що вона вживає його у великих кількостях, яка дозволяє собі ображати і навіть піднімала руку на мою дочку", - зазначив Шовковський.

"Спочатку Любов Альонова прицільно в голову кидала в мене завчасно заготовленим камінням з балкона, а потім почала стріляти з пістолета. Вона зробила ​​постріли, цілячись в мене. На постріли вибігли люди з сусідніх будинків і запропонували надати допомогу", - написав Шовковський.

Раніше повідомлялося, що Шовковський знявся у рекламі спонсора Ліги чемпіонів.

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