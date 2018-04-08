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15 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]08.04.2018 17:44
Шахтар (U-15) виграв міжнародний турнір у Туреччині
Шахтар U-15 виграв міжнародний турнір, який організувала Федерація футболу Туреччини.
У груповому етапі молоді "гірники" перемогли однолітків з Істанбул Башакшехір (4:1), Ганчербірлігі (3:1) та Торіно (2:0).
У фіналі був подоланий турецький Алтинорду з рахунком 3:1.
Раніше повідомлялося, що Шахтар цікавиться форвардом швейцарського клубу.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
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