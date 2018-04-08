Шахтар (U-15) виграв міжнародний турнір у Туреччині

Шахтар U-15 виграв міжнародний турнір, який організувала Федерація футболу Туреччини.

У груповому етапі молоді "гірники" перемогли однолітків з Істанбул Башакшехір (4:1), Ганчербірлігі (3:1) та Торіно (2:0).

У фіналі був подоланий турецький Алтинорду з рахунком 3:1.

Раніше повідомлялося, що Шахтар цікавиться форвардом швейцарського клубу.