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08.04.2018  18:17

Наставник Зінченка стане найвисокооплачуванішим тренером світу

Хосеп Гвардіола

Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола погодився продовжити контракт з "містянами".

Нова угода зробить його найвисокооплачуванішим тренером світу, пише Mirror.

47-річний іспанський коуч зустрівся з керівництвом клубу під час тренувальних зборів команди в Абу-Дабі. Там Пеп обговорив усі деталі нового контракту, про який оголосять влітку.

Гвардіола продовжить свою угоду до 2020 року і буде заробляти 20 млн фунтів за сезон. Ця сума зробить коуча найвисокооплачуванішим тренером світу.

Додамо, що нинішній контракт діє до 2019 року. Зараз наставник Сіті заробляє майже 17 млн фунтів за сезон.

Поки що для оформлення всіх деталей не вистачає лише підпису Гвардіоли, пише football24.ua.

Раніше була інформація, що Гвардіола встановив антирекорд у своїй тренерській кар'єрі.

Також повідомлялося, що Гвардіола потрапив у список сепаратистів.





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