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103 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]08.04.2018 20:23
Арсенал переміг Саутгемптон, Челсі і Вест Гем розійшлися миром. Матчі 33-го туру чемпіонату Англії
Арсенал переміг Саутгемптон в матчі 33-го туру чемпіонату Англії.
Гра завершилася перемогою канонірів з рахунком 3:2.
Раніше повідомлялося, що Ман Сіті без Зінченка програв МЮ, зазнавши другої поразки у сезоні.
Чемпіонат Англії
33-й тур
8 квітня
Арсенал – Саутгемптон 3:2 (2:1, 1:1)
Голи: 0:1 – 17 Лонг, 1:1 – 28 Обамеянг, 2:1 – 38 Велбек, 2:2 – 73 Остін, 3:2 – 81 Велбек
The final whistle blows and the points are shared this afternoon. #CHEWHU pic.twitter.com/Ox6Xsybdg1— Chelsea FC (@ChelseaFC) 8 квітня 2018 р.
Челсі – Вест Гем 1:1 (1:0, 0:1)
Голи: 1:0 – 36 Аспілікуета, 1:1 – 73 Ернандес
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