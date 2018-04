Арсенал переміг Саутгемптон, Челсі і Вест Гем розійшлися миром. Матчі 33-го туру чемпіонату Англії

Арсенал переміг Саутгемптон в матчі 33-го туру чемпіонату Англії.

Гра завершилася перемогою канонірів з рахунком 3:2.

Раніше повідомлялося, що Ман Сіті без Зінченка програв МЮ, зазнавши другої поразки у сезоні.

Чемпіонат Англії

33-й тур

8 квітня

Арсенал – Саутгемптон 3:2 (2:1, 1:1)

Голи: 0:1 – 17 Лонг, 1:1 – 28 Обамеянг, 2:1 – 38 Велбек, 2:2 – 73 Остін, 3:2 – 81 Велбек

The final whistle blows and the points are shared this afternoon. #CHEWHU pic.twitter.com/Ox6Xsybdg1