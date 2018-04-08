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153 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]08.04.2018 20:56
Боруссія без Ярмоленка розгромила Штутгарт. Матчі 29-го туру чемпіонату Німеччини
В матчі 29-го туру чемпіонату Німеччини дормундська Боруссія виграла у Штутгарта.
Андрій Ярмоленко потрапив у заявку на цей матч, проте на полі так і не з'явився.
Як відомо, напередодні Баварія розгромила Аугсбург та достроково виграла чемпіонство.
Чемпіонат Німеччини-2017/18
29-й тур
8 квітня
Боруссія Д – Штутгарт 3:0 (1:0, 2:0)
Голи: 1:0 – 38 Пулішич, 2:0 – 48 Батшуаї, 3:0 – 59 Філіпп
👍 SCHLUSS! HEIMSIEG! #BVBVFB 3-0 pic.twitter.com/tfWm7pJpRb— Borussia Dortmund (@BVB) 8 квітня 2018 р.
Айнтрахт – Гоффенгайм 1:1 (0:0, 1:1)
Голи: 1:0 – 49 Йович, 1:1 – 56 Гнабрі
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
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