Боруссія без Ярмоленка розгромила Штутгарт. Матчі 29-го туру чемпіонату Німеччини

В матчі 29-го туру чемпіонату Німеччини дормундська Боруссія виграла у Штутгарта.

Андрій Ярмоленко потрапив у заявку на цей матч, проте на полі так і не з'явився.

Як відомо, напередодні Баварія розгромила Аугсбург та достроково виграла чемпіонство.

Чемпіонат Німеччини-2017/18

29-й тур

8 квітня

Боруссія Д – Штутгарт 3:0 (1:0, 2:0)

Голи: 1:0 – 38 Пулішич, 2:0 – 48 Батшуаї, 3:0 – 59 Філіпп

Айнтрахт – Гоффенгайм 1:1 (0:0, 1:1)

Голи: 1:0 – 49 Йович, 1:1 – 56 Гнабрі

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