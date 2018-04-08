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30 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]08.04.2018 20:28
Ліон забив п'ять голів у ворота Метца. Інші матчі 32-го туру чемпіонату Франції
В матчі 32-го туру французької Ліги 1 Ніцца на своєму полі не змогла виграти у Ренна.
Як відомо, раніше Монако переміг Нант та наблизився до ПСЖ.
Чемпіонат Франції
32-й тур
8 квітня
Ніцца – Ренн 1:1 (1:1, 0:0)
Голи: 1:0 – 17 Плеа, 1:1 – 27 Буріго
Метц – Ліон 0:5 (0:2, 0:3)
Голи: 0:1 – 1 Марсело, 0:2 – 20 Марсело, 0:3 – 65 Депай, 0:4 – 68 Траоре, 0:5 – 86 Діас
Les statistiques de #FCMOL pic.twitter.com/o3ioTIAmal— Olympique Lyonnais (@OL) 8 квітня 2018 р.
Марсель - Монпельє 22:00
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Шеф-редактор: Дмитро Копій