Ліон забив п'ять голів у ворота Метца. Інші матчі 32-го туру чемпіонату Франції

В матчі 32-го туру французької Ліги 1 Ніцца на своєму полі не змогла виграти у Ренна.

Як відомо, раніше Монако переміг Нант та наблизився до ПСЖ.

Чемпіонат Франції

32-й тур

8 квітня

Ніцца – Ренн 1:1 (1:1, 0:0)

Голи: 1:0 – 17 Плеа, 1:1 – 27 Буріго

Метц – Ліон 0:5 (0:2, 0:3)

Голи: 0:1 – 1 Марсело, 0:2 – 20 Марсело, 0:3 – 65 Депай, 0:4 – 68 Траоре, 0:5 – 86 Діас

Марсель - Монпельє 22:00

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