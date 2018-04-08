Один з лідерів АПЛ цікавиться гравцем Шахтаря

Бернард

Ліверпуль зацікавлений у підписанні контракту з гравцем Шахтаря Бернардом, який влітку стане вільним агентом і зможе перейти в будь-який клуб безкоштовно.

Англійський клуб ще з 2013 року стежить за бразильцем, а Юрген Клопп є його особистим шанувальником.

Полегшує завдання червоних той факт, що агентом Бернарда є іранець Кіа Джурабчан, якого пов'язують з Ліверпулем тісні ділові відносини.

Так, іранець організовував трансфер з Ліверпуля в Барселону Коутіньо, а також Хав'єра Маскерано, пише Динамомания.

Раніше була інформація, що Бернард може перейти в Мілан.

Також повідомлялося, що футболістом цікавиться Бешикташ.