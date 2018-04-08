СПОРТИВНІ БАТЛИ
Тренер для Динамо: українець чи іноземець? | Кращий тренер: Гвардіола чи Моурінью? | Хто пройде далі: Шахтар чи Рома?
241 перегляд Версія для друку Коментарі [ ]08.04.2018 18:55
Один з лідерів АПЛ цікавиться гравцем Шахтаря
|Бернард
Ліверпуль зацікавлений у підписанні контракту з гравцем Шахтаря Бернардом, який влітку стане вільним агентом і зможе перейти в будь-який клуб безкоштовно.
Англійський клуб ще з 2013 року стежить за бразильцем, а Юрген Клопп є його особистим шанувальником.
Полегшує завдання червоних той факт, що агентом Бернарда є іранець Кіа Джурабчан, якого пов'язують з Ліверпулем тісні ділові відносини.
Так, іранець організовував трансфер з Ліверпуля в Барселону Коутіньо, а також Хав'єра Маскерано, пише Динамомания.
Раніше була інформація, що Бернард може перейти в Мілан.
Також повідомлялося, що футболістом цікавиться Бешикташ.
Читай також
Останні публікації
08.03.2018 - Андрій Твердохліб
Інше
Інше
Неповторні українки, якими має пишатися вся країна. ФОТО. ВІДЕО
25.02.2018
Олімпіада
Олімпіада
Результати виступів українців у Пхенчхані
0
©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій