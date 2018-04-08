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133 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]08.04.2018 19:06
Реал і Атлетико сильнішого в дербі не виявили. Матчі 31-го туру чемпіонату Іспанії
В одному з центральних матчів 31-го туру чемпіонату Іспанії Реал у мадридському дербі не зміг виграти у Атлетико.
Гра завершилася з нічийним рахунком 1:1.
Як відомо, напередодні Мессі допоміг Барселоні здолати Леганес.
Чемпіонат Іспанії
31 тур
8 квітня
Леванте – Лас-Пальмас 2:1 (1:0, 1:1)
Голи: 1:0 – 35 Коке, 1:1 – 50 Гарсія Сантана, 2:1 – 90 Кампанья
Реал – Атлетико 1:1 (0:0, 1:1)
Голи: 1:0 – 53 Роналду, 1:1 – 57 Грізманн
🏁 FP: #RealMadrid 1-1 @Atleti (@Cristiano 53'; Griezmann 57').#Emirates | #RMDerbi pic.twitter.com/EGNpH9TjRI— Real Madrid C.F. (@realmadrid) 8 квітня 2018 р.
Реал Сосьєдад - Жирона 19:30
Валенсія - Еспаньол 21:45
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
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Шеф-редактор: Дмитро Копій