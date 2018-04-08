Реал і Атлетико сильнішого в дербі не виявили. Матчі 31-го туру чемпіонату Іспанії

В одному з центральних матчів 31-го туру чемпіонату Іспанії Реал у мадридському дербі не зміг виграти у Атлетико.

Гра завершилася з нічийним рахунком 1:1.

Як відомо, напередодні Мессі допоміг Барселоні здолати Леганес.

Чемпіонат Іспанії

31 тур

8 квітня

Леванте – Лас-Пальмас 2:1 (1:0, 1:1)

Голи: 1:0 – 35 Коке, 1:1 – 50 Гарсія Сантана, 2:1 – 90 Кампанья

Реал – Атлетико 1:1 (0:0, 1:1)

Голи: 1:0 – 53 Роналду, 1:1 – 57 Грізманн

Реал Сосьєдад - Жирона 19:30

Валенсія - Еспаньол 21:45

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