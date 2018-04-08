Екс-нападник збірної України забив у чемпіонаті Швейцарії

Марко Девич

У 27 турі швейцарської Челлендж ліги Вадуц на своєму полі приймав Арау.

Український нападник Марко Девич забив другий гол своєї команди та допоміг розгромити гостей з рахунком 5:1.

Der FC Vaduz gewinnt sein Heimspiel gegen den FC Aarau souverän mit 5:1 Toren. Für die Tore sorgten Konrad, Devic, von Niederhäusern und Coulibaly (2x)! Am kommenden Dienstag um 19.30 Uhr steht bereits das Cup-Halbfinale gegen den USV Eschen/Mauren an! #hoppvadoz #supportFCV — FC Vaduz (@VaduzFC) 8 квітня 2018 р.

Як відомо, раніше Девич не підійшов чемпіону Ізраїлю.