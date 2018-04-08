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207 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]08.04.2018 21:40
Яремчук допоміг Генту обіграти Брюгге
|Роман Яремчук
Роман Яремчук повністю відновився від травми і отримав перші ігрові хвилини.
У матчі 2-го туру чемпіонської групи Гент обіграв Брюгге з рахунком 1:0.
Яремчук вийшов на 74-й хвилині матчу, але забити не зміг.
Відзначимо, що після цього матчу Гент набрав 31 очко і вийшов на друге місце в таблиці бельгійської першості, пише ua-football.com.
Нагадаємо, що через травму Яремчук не зміг дебютувати у збірній України.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
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Шеф-редактор: Дмитро Копій