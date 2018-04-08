Яремчук допоміг Генту обіграти Брюгге

Роман Яремчук

Роман Яремчук повністю відновився від травми і отримав перші ігрові хвилини.

У матчі 2-го туру чемпіонської групи Гент обіграв Брюгге з рахунком 1:0.

Яремчук вийшов на 74-й хвилині матчу, але забити не зміг.

Відзначимо, що після цього матчу Гент набрав 31 очко і вийшов на друге місце в таблиці бельгійської першості, пише ua-football.com.

Нагадаємо, що через травму Яремчук не зміг дебютувати у збірній України.