СПОРТИВНІ БАТЛИ
Тренер для Динамо: українець чи іноземець? | Кращий тренер: Гвардіола чи Моурінью? | Хто пройде далі: Шахтар чи Рома?
18 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]08.04.2018 22:35
Голкіпер Чорноморця повернувся у загальну групу
|Андрій Новак / Футбол 24
Андрій Новак знову тренується з загальною групою.
Про це повідомив головний тренер Чорноморця Костянтин Фролов.
"Новак почав працювати з командою, але поки він не може грати. У нього ще є залишкові явища після травми. Сподіваємося на нього", - сказав він.
"Якась напасть – група футболістів випала на довгі терміни. Той же Новак, Іщенко, Мартиненко – ключові позиції: воротар, центральні захисники; Зубейко, фланговий захисник, теж травму отримав. Це досвідчені всі футболісти, які можуть принести результат", - зазначив наставник.
Раніше була інформація, що екс-воротар Чорноморця працевлаштувався в Швеції.
Читай також
Останні публікації
08.03.2018 - Андрій Твердохліб
Інше
Інше
Неповторні українки, якими має пишатися вся країна. ФОТО. ВІДЕО
25.02.2018
Олімпіада
Олімпіада
Результати виступів українців у Пхенчхані
0
©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій