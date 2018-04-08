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08.04.2018  22:35

Голкіпер Чорноморця повернувся у загальну групу

Андрій Новак / Футбол 24

Андрій Новак знову тренується з загальною групою.

Про це повідомив головний тренер Чорноморця Костянтин Фролов.

"Новак почав працювати з командою, але поки він не може грати. У нього ще є залишкові явища після травми. Сподіваємося на нього", - сказав він.

"Якась напасть – група футболістів випала на довгі терміни. Той же Новак, Іщенко, Мартиненко – ключові позиції: воротар, центральні захисники; Зубейко, фланговий захисник, теж травму отримав. Це досвідчені всі футболісти, які можуть принести результат", - зазначив наставник.

Раніше була інформація, що екс-воротар Чорноморця працевлаштувався в Швеції.





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