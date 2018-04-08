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73 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]08.04.2018 22:52
Генінсон в УПЛ працював за 500 доларів на місяць?
|Володимир Генінсон
Екс-президент УПЛ Володимир Генінсон розповів про бюджет Прем'єр-ліги і свою зарплату.
Про це передає Футбол 1.
"Бюджет на цей рік становив 13 мільйонів гривень. З кожного клубу - трохи більше 1 мільйона. Завдяки оптимізації процесів у нас на рахунку залишиться 1 мільйон гривень", - сказав він.
"Хочете дізнатися мою зарплату? 500 доларів. До сплати податків", - зазначив Генінсон.
Раніше Генінсон розповідав, що він зберіг чемпіонат і залучив нефутбольних спонсорів.
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Шеф-редактор: Дмитро Копій