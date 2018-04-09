Скандальний матч Першої ліги Десна - Арсенал: ЗМІ повідомили про проплачене суддівство на користь чернігівців
Головний арбітр матчу 26-го туру Першої ліги між чернігівською Десною та Арсеналом-Київ (3:3) Володимир Міланич отримав від господарів гроші за лояльне суддівство.
Про це повідомили журналісти програми ПроФутбол.
За їхньою інформацією, Міланич отримав 300 тисяч гривень перед грою. У підсумку він показав киянам 7 жовтих карток та вилучив Максима Фещука.
Матч відбувся 7 квітня та завершився бойовою нічиєю 3:3. Цікаво, що чернігівці забили два голи у першому тайму без будь-якої допомоги судді - у суто ігрових ситуаціях та після помилок суперника.
Так само Десна забила і третій гол, коли кияни вийшли вперед 3:2 - Сергій Семенюк зрівав м'яч головою у власні ворота після навісу у штрафний майданчик.
Що стосується вилучення, то Фещук отримав його після того, як занадто емоційно відсвяткував третій гол - відомий у минулому нападник Карпат, Таврії показав непристойний жест на адресу фанатів Десни.
Раніше екс-голова ПФЛ Святослав Сирота розповів, як після гри у Чернігові директор Арсенала намагався побити гравця команди суперниці.
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