Скандальний матч Першої ліги Десна - Арсенал: ЗМІ повідомили про проплачене суддівство на користь чернігівців





Головний арбітр матчу 26-го туру Першої ліги між чернігівською Десною та Арсеналом-Київ (3:3) Володимир Міланич отримав від господарів гроші за лояльне суддівство.

Про це повідомили журналісти програми ПроФутбол.

За їхньою інформацією, Міланич отримав 300 тисяч гривень перед грою. У підсумку він показав киянам 7 жовтих карток та вилучив Максима Фещука.

Матч відбувся 7 квітня та завершився бойовою нічиєю 3:3. Цікаво, що чернігівці забили два голи у першому тайму без будь-якої допомоги судді - у суто ігрових ситуаціях та після помилок суперника.

Так само Десна забила і третій гол, коли кияни вийшли вперед 3:2 - Сергій Семенюк зрівав м'яч головою у власні ворота після навісу у штрафний майданчик.

Що стосується вилучення, то Фещук отримав його після того, як занадто емоційно відсвяткував третій гол - відомий у минулому нападник Карпат, Таврії показав непристойний жест на адресу фанатів Десни.

Раніше екс-голова ПФЛ Святослав Сирота розповів, як після гри у Чернігові директор Арсенала намагався побити гравця команди суперниці.