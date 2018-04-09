Президент Зорі анонсував важливе рішення у житті команди
|Олександр Андрієвськй (праворуч)
Зоря у найближчому майбутньому повністю відмовиться від залучення до складу орендованих з інших клубів гравців.
Про це заявив президент луганської команди Євген Геллер.
"Ми вирішили піти від практики оренди. Зараз у нас кілька молодих гравців з Динамо, згодом хочу повністю піти від цієї практики, розраховувати тільки на своїх футболістів. Це цікаво клубу, так як є можливість розвивати, продавати гравця, по-друге не залежиш від інших клубів", - вважає він.
"І раніше говорив, і зараз кажу, якщо у гравця щось прописано в контракті - треба виконувати, а не виходити і плакати. Дивіться, питання не в тому, яка ціна, а в тому, що коли ти береш гравця, ти закриваєш позицію. Футболісти Шахтаря нам дуже допомогли", - сказав Геллер в інтерв'ю ПроФутбол на каналі 2+2.
Нагадаємо, що наразі у складі Зорі - лише трооє орендованих гравців - усі вони належать Динамо - захисники Олександр Тимчик та Богдан Михайличенко (цей гравець отримав травму і вибув до кінця сезону), а також центрхав Олександр Андрієвський.
При цьому головний тренер Юрій Вернидуб не міг розраховувати на них у матчі 26-го туру із киянами (0:4).
Нагадаємо, що після розгрому від Динамо Вернидув зробив декілька гучних заяв.
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