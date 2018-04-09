Зоря отримала пропозицію з Англії по талановитому гравцю, ціна питання - 7 мільйонів євро

Зоря отримала пропозицію у 6 мільйонів фунтів (6,9 мільйонів євро) від англійського клубу щодо трансферу голкіпера Андрія Луніна.

Про це в ефірі телеканалу 2+2 заявив президент луганського клубу Євген Геллер.

"Мені дуже приємно, що моїм футболістом цікавиться Інтер, Ювентус, Мілан, Ліверпуль, Тоттенгем. Але я б хотів побачити хоча б одну офіційну пропозицію", - заявив Геллер.

"У нашому футболі є така ситуація, що агенти ходять та роздмухують чутки і при цьому, що мені не подобається, у Європі вони розповідають, що у них є повноваження від клубів цим займатися. Ведуться переговори із Рафаїловим (генеральним директором клубу Сергієм Рафаїловим - ред.) і він повідомляє мені про все. Останню суму, про яку він говорив - порядка 6 мільйонів фунтів. Це хороша сума, але ми ще дивимося на клуб, який робить пропозицію. Адже хочемо не лише заробити, а й зробити піар для України", - розповів президент чорно-білих.

Нагадаємо, раніше була інформація, що Інтер заплатить за Луніна 6 мільйонів євро, підпише з ним контракт та віддасть його в оренду в інший клуб.

Також важливу заяву щодо трансферу талановитого воротаря зробив і головний тренер Зорі Юрій Вернидуб.