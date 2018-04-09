Гравець Шахтаря: Нічого не чув про те, що Мораес перейде до нас із Динамо

Жуніор Мораес

Можливий трансфер нападника Жуніора Мораеса із Динамо у Шахтар не дуже важливий для донецької команди на сьогоднішній день.

Про це заявив лідер гірників Тайсон.

"Насправді я нічого не знаю про перехід Мораеса в Шахтар. Більше переживаю за Факундо Феррейру і Бернарда, контракти яких закінчуються вже влітку. Ці люди важливі для нашої команди і колективу. Ми вже звикли один до одного в щоденній роботі", - каже Тайсон.

"А про Мораеса і його подальшу кар'єру не бачу сенсу говорити зараз. Сподіваюся, що він зробить правильний крок і це піде йому на користь. Прийде Жуніор в Шахтар або залишиться в Динамо - сподіваюся, що у нього все буде добре, і він буде щасливий", - цитує бразильця FootBoom.

Раніше ситуацію із Мораесом прояснив головний тренер Динамо Олександр Хацкевич.