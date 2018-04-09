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09.04.2018  14:38

Знаменитий італієць завершив тренерську кар'єру

 Фабіо Капелло/sport-express.ru

Знаменитий італійський тренер Фабіо Капелло завершив тренерську кар'єру. 

Про те, що 71-річний спеціаліст відмовився очолити італійську збірну та буде працювати на телебаченні, повідомляє Rai Uno.

"Збірна Італії? Я вже сказав: "Ні". У мене вже був досвід роботи зі збірними Англії та Росії. Я хотів потренувати клуб ще раз. Але Цзянсу Сунін - останній досвід роботи в футболі. Я зробив все, що хотів. Я дуже радий тому, чого домігся. Тепер я радий стати телекоментатором. У цій ролі ти завжди перемагаєш", - цитує Капелло sport-express.ru.

Тренерська кар'єра Капелло почалася в 1987 році. За 31 рік у професії він працював з Міланом, Реалом, Ювентусом та Ромою, виграв 15 трофеїв на клубному рівні, включаючи кубок Ліги чемпіонів.

Зі збірною Англії Капелло працював на чемпіонаті світу-2010, де три леви завершили виступ на стадії 1/8 фіналу, програвши Німеччині (1:4). Російську збірну італійський фахівець вивів на світову першість 2014 року, де вона не змогла вийти з групи.

В кінці березня покинув пост головного тренера Цзянсу Сунін - контракт був розірваний за обопільною згодою сторін. Італієць в Китаї не домігся успіху - в минулому сезоні клуб посів в чемпіонаті 12-е місце, в нинішньому - програв два матчі з трьох.

Нагадаємо, раніше була інформація, що Капелло може влітку очолити лондонський Арсенал.

Також повідомлялося, що ще один метр тренерського корпусу Італії Карло Анчелотті роздратовано відповів щодо свого майбутнього.





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