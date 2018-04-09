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09.04.2018  15:59

Карпати перемогли Зірку у заключному матчі 26-го туру УПЛ

 

Львівські Карпати у рамках 26-го туру чемпіонату Прем'єр-ліги перемогли 2:1 Зірку з Кропивницького.

Зазначимо, що обидві команди не дограли матч у повних складах: так, за друге попередження були вилучені Іван Любай та Армен Оганесян, а на 74-й хвилині у меншості залишилися гості після вилучення Івана Цюпи.

Цкаво, що усі голи були забиті у рівних складах. 

Додамо, що Карпати завдяки перемозі перемістилися на 9-у сходинку, натомість Зірка опустилася на 10-е місце. 

Раніше повідомлялося, що віце-президент Карпат обурився словами головного тренера Зорі про молодого футболіста Мар'яна Шведа.

Чемпіонат Прем'єр-ліги-2017/18

26-й тур

9 квітня

Карпати - Зірка - 2:1 (1:0)

Голи: 1:0 - 23 Гуцуляк, 1:1 - 50 Білоног, 2:1 - 65 Мякушко. 

Карпати: Шевченко, Мирошниченко, Любай, Федецький, Гуцуляк, Карраскаль, Ербес (Лебеденко, 60), Вербний (Голодюк, 87), ді Франко, Швед, Мякушко (Ременюк, 81). 

Зірка: Паст, Гафаїті, Братков, Цюпа, Оганесян, Драченко, Гедж (Аверьянов, 79), Дришлюк (Полегенько, 62), Рюльє (Чічіков, 46), Білоног, Збунь. 

Попередження: Оганесян, 29. Ербес, 37. Цюпа, 45+1. Любай. 45+2. Драченко, 76. Голодюк, 88.

Вилучення: Любай, 54. Оганесян, 58. Цюпа, 74.





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