Це неподобство! Легендарний французький актор розкритикував марнотратство ПСЖ

Жан-Поль Бельмондо (у центрі)/Panoramic

Зарплати гравців Парі Сен-Жермен занадто високі, а результати клубу не дуже хороші.

Про це заявив знаменитий французький актор Жан-Поль Бельмондо, який є давнім фанатом ПСЖ.

"Вони заробляють занадто багато! У них забагато грошей, це неподобство! Це вбиває спорт. Раніше футбол був справжньою цінністю. Ми не бачили його по телевізору, ми дізнавалися щось із новин. А той же Пеле змушував мене мріяти. Нинішні зірки не здатні на це", - цитує 85-річного Бельмондо La Figaro.

Нагадаємо, недавно ПСЖ впевнено переміг Кубок французької ліги.