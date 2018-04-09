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630 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]09.04.2018 14:59
Це неподобство! Легендарний французький актор розкритикував марнотратство ПСЖ
|Жан-Поль Бельмондо (у центрі)/Panoramic
Зарплати гравців Парі Сен-Жермен занадто високі, а результати клубу не дуже хороші.
Про це заявив знаменитий французький актор Жан-Поль Бельмондо, який є давнім фанатом ПСЖ.
"Вони заробляють занадто багато! У них забагато грошей, це неподобство! Це вбиває спорт. Раніше футбол був справжньою цінністю. Ми не бачили його по телевізору, ми дізнавалися щось із новин. А той же Пеле змушував мене мріяти. Нинішні зірки не здатні на це", - цитує 85-річного Бельмондо La Figaro.
Нагадаємо, недавно ПСЖ впевнено переміг Кубок французької ліги.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
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Шеф-редактор: Дмитро Копій