У Шахтарі порівняли команди Луческу та Фонсеки

Паулу Фонсека

Після того, як Шахтар залишив багаторічний тренер Мірча Луческу, у команді відбулося багато змін.

Так вважає один із лідерів команди, хавбек Тайсон.

"У Шахтарі відбулися дуже великі зміни. Мірча Луческу був чудовою людиною, який пережив прекрасні моменти в клубі, вигравши багато трофеїв і титулів, завоювавши повагу і визнання. Містер Фонсека заробляє свій авторитет зараз", - вважає Тайсон.

"У нього абсолютно відрізняється щоденний стиль роботи. Але дуже складно міняти команду, яка десять років грала під керівництвом одного тренера і буквально ввібрала його ідеї. Але у Фонсекі вийшло змінити і перебудувати команду. Хто краще, Луческу або Фонсека? Вони обидва професіонали, у кожного свої принципи побудови гри і вимоги до футболістів", - цитує бразильця Footboom.

Нагадаємо, Фонсека очолив Шахтар влітку 2016-го.

Поки що невідомо, чи залишиться Фонсека у Шахтарі у новому сезоні, чи переїде працювати у європейський топ-чемпіонат.

Раніше повідомлялося, що лідер Шахтаря Тарас Степаненко висловив довіру та підтримку Паулу Фонсеці.