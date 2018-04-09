У Шахтарі порівняли команди Луческу та Фонсеки
|Паулу Фонсека
Після того, як Шахтар залишив багаторічний тренер Мірча Луческу, у команді відбулося багато змін.
Так вважає один із лідерів команди, хавбек Тайсон.
"У Шахтарі відбулися дуже великі зміни. Мірча Луческу був чудовою людиною, який пережив прекрасні моменти в клубі, вигравши багато трофеїв і титулів, завоювавши повагу і визнання. Містер Фонсека заробляє свій авторитет зараз", - вважає Тайсон.
"У нього абсолютно відрізняється щоденний стиль роботи. Але дуже складно міняти команду, яка десять років грала під керівництвом одного тренера і буквально ввібрала його ідеї. Але у Фонсекі вийшло змінити і перебудувати команду. Хто краще, Луческу або Фонсека? Вони обидва професіонали, у кожного свої принципи побудови гри і вимоги до футболістів", - цитує бразильця Footboom.
Нагадаємо, Фонсека очолив Шахтар влітку 2016-го.
Поки що невідомо, чи залишиться Фонсека у Шахтарі у новому сезоні, чи переїде працювати у європейський топ-чемпіонат.
Раніше повідомлялося, що лідер Шахтаря Тарас Степаненко висловив довіру та підтримку Паулу Фонсеці.
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