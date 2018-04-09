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09.04.2018  15:45

Збірну Японії вперше з 2010 року очолив місцевий спеціаліст

 Акіра Нісіно

Збірна Японії отримала нового головного тренера після відставки боснійця Вахіда Халіходжича.

Команду, яка візьме участь у ЧС-2018, очолив японець Акіра Нісіно. Раніше він працював у молодіжних збірних країни, а також очолював японські клуби, зокрема Осаку Гамба.

30 травня Нісіно виведе свою команду на товариську гру із Ганою.  

Таким чином, вперше із 2010 року японську команду очолив місцевий спеціаліст. 

Нагадаємо, що на ЧС-2010 японці грали під керівництвом Такесі Окади - цей тренер вивів команду в 1/8 фіналу, де та поступилася лише у серії пенальті Парагваю. 

Після Окади японців тренував Альберто Дзаккероні, Хавьєр Агірре та Халіходжич. 

Нагадаємо, 27 березня Японія програла збірній України у спарингу.





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