СПОРТИВНІ БАТЛИ
Тренер для Динамо: українець чи іноземець? | Кращий тренер: Гвардіола чи Моурінью? | Хто пройде далі: Шахтар чи Рома?
116 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]09.04.2018 15:45
Збірну Японії вперше з 2010 року очолив місцевий спеціаліст
|Акіра Нісіно
Збірна Японії отримала нового головного тренера після відставки боснійця Вахіда Халіходжича.
Команду, яка візьме участь у ЧС-2018, очолив японець Акіра Нісіно. Раніше він працював у молодіжних збірних країни, а також очолював японські клуби, зокрема Осаку Гамба.
30 травня Нісіно виведе свою команду на товариську гру із Ганою.
Таким чином, вперше із 2010 року японську команду очолив місцевий спеціаліст.
Нагадаємо, що на ЧС-2010 японці грали під керівництвом Такесі Окади - цей тренер вивів команду в 1/8 фіналу, де та поступилася лише у серії пенальті Парагваю.
Після Окади японців тренував Альберто Дзаккероні, Хавьєр Агірре та Халіходжич.
Нагадаємо, 27 березня Японія програла збірній України у спарингу.
Останні публікації
08.03.2018 - Андрій Твердохліб
Інше
Інше
Неповторні українки, якими має пишатися вся країна. ФОТО. ВІДЕО
25.02.2018
Олімпіада
Олімпіада
Результати виступів українців у Пхенчхані
0
©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій