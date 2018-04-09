Президент Зорі зробив заяву щодо фінансування команди

Євген Геллер

Президент Зорі Євген Геллер не збирається припиняти фінансування клубу.

Про це він зізнався в інтерв'ю програмі ПроФутбол на каналі 2+2.

"Продовжу фінансування команди. Інших планів у мене немає", - заявив він.

Також Геллер зазначив, що заробітна платня у клубі вчасно виплачується.

Нагадаємо, раніше Геллер анонсував зміни у системі формування складу Зорі.

Також він розповів, чи залишиться Юрій Вернидуб біля керма команди.