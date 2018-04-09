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749 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]09.04.2018 16:16
Президент Зорі зробив заяву щодо фінансування команди
|Євген Геллер
Президент Зорі Євген Геллер не збирається припиняти фінансування клубу.
Про це він зізнався в інтерв'ю програмі ПроФутбол на каналі 2+2.
"Продовжу фінансування команди. Інших планів у мене немає", - заявив він.
Також Геллер зазначив, що заробітна платня у клубі вчасно виплачується.
Нагадаємо, раніше Геллер анонсував зміни у системі формування складу Зорі.
Також він розповів, чи залишиться Юрій Вернидуб біля керма команди.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
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Шеф-редактор: Дмитро Копій