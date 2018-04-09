Результати / календар  |   Таблиці  |   RSS  |   Мобільна версія  |   Архів    
Знайти
Champion.com.ua /Футбол
ФутболБоксБаскетболХокейАвтоспортЧС-2018ТенісІнші види спорту Події Блоги
СПОРТИВНІ БАТЛИ
Тренер для Динамо: українець чи іноземець? | Кращий тренер: Гвардіола чи Моурінью? | Хто пройде далі: Шахтар чи Рома?
749 переглядів Версія для друку Коментарі  [    ]
09.04.2018  16:16

Президент Зорі зробив заяву щодо фінансування команди

 Євген Геллер

Президент Зорі Євген Геллер не збирається припиняти фінансування клубу.

Про це він зізнався в інтерв'ю програмі ПроФутбол на каналі 2+2. 

"Продовжу фінансування команди. Інших планів у мене немає", - заявив він. 

Також Геллер зазначив, що заробітна платня у клубі вчасно виплачується. 

Нагадаємо, раніше Геллер анонсував зміни у системі формування складу Зорі

Також він розповів, чи залишиться Юрій Вернидуб біля керма команди





Останні публікації
27.03.2018

Ракетки для большого тенниса: виды и простые правила подбора

 
08.03.2018 - Андрій Твердохліб
Інше

Неповторні українки, якими має пишатися вся країна. ФОТО. ВІДЕО

 
25.02.2018
Олімпіада

Результати виступів українців у Пхенчхані

 
Усі публікації
Новини
17:11
Футбол. Це сором: Леоненко розкритикував дії нападника Динамо
16:46
Футбол. Шевченко проведе жеребкування півфіналу Ліги чемпіонів
16:38
Хокей. Збірна України вшанувала пам'ять загиблих у жахливій ДТП канадських хокеїстів. ВІДЕО
16:16
Футбол. Президент Зорі зробив заяву щодо фінансування команди
15:59
Футбол. Карпати перемогли Зірку у заключному матчі 26-го туру УПЛ
15:45
Футбол. Збірну Японії вперше з 2010 року очолив місцевий спеціаліст
15:21
Футбол. У Шахтарі порівняли команди Луческу та Фонсеки
14:59
Футбол. Це неподобство! Легендарний французький актор розкритикував марнотратство ПСЖ
Усі новини


Архів розділу
 
Блоги
 
Інтерв'ю
 
Публікації
22.02.2018

Динамо - АЕК. Хроніка та онлайн матчу 1/16 фіналу Ліги Європи
Шахтар - Рома. Хроніка та онлайн матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
АЕК - Динамо. Онлайн-трансляція матчу 1/16 фіналу Ліги Європи
 
Результати і календар подій  |  Таблиці
Футбол   |   Бокс   |   Баскетбол   |   Хокей   |   Автоспорт   |   ЧС-2018   |   Теніс

©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.

E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій
  
  
facebook.com
Тисніть Вподобайку та
читайте Champion.com.ua в Facebook
Спасибо, но больше не показывайте мне это окно!