Колишній тренер Вереса не бачить позитивних змін у команді після свого відходу

Юрій Вірт

Екс-наставник рівненського Вереса Юрій Вірт не бачить позитивних зрушень у команді.

Про це повідомляє Команда №1.

"Чи піднімуться Верес і Маріуполь вище п'ятого місця? Думаю, відповідь на це запитання очевидна. Більш того, вважаю, що наступний тур стане визначальним", - сказав тренер.

"Мені поки складно сказати, що щось змінилося після мого відходу. Тактична розстановка залишилася колишньою. Правда, перед стартом весняної частини чемпіонату в Вересі заявляли, що хочуть більше забивати, але в останніх чотирьох турах рівнянам не вдалося розпечатати ворота суперника. Змін на краще я поки не бачу. Подивимося, як буде далі", - додав Вірт.

Нагадаємо, що Верес міг звільнити Вірта через підозру в договорняку.