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81 перегляд Версія для друку Коментарі [ ]09.04.2018 20:17
Колишній тренер Вереса не бачить позитивних змін у команді після свого відходу
|Юрій Вірт
Екс-наставник рівненського Вереса Юрій Вірт не бачить позитивних зрушень у команді.
Про це повідомляє Команда №1.
"Чи піднімуться Верес і Маріуполь вище п'ятого місця? Думаю, відповідь на це запитання очевидна. Більш того, вважаю, що наступний тур стане визначальним", - сказав тренер.
"Мені поки складно сказати, що щось змінилося після мого відходу. Тактична розстановка залишилася колишньою. Правда, перед стартом весняної частини чемпіонату в Вересі заявляли, що хочуть більше забивати, але в останніх чотирьох турах рівнянам не вдалося розпечатати ворота суперника. Змін на краще я поки не бачу. Подивимося, як буде далі", - додав Вірт.
Нагадаємо, що Верес міг звільнити Вірта через підозру в договорняку.
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