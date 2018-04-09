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2492 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]09.04.2018 17:11
Це сором: Леоненко розкритикував дії нападника Динамо
|Віктор Леоненко
Експерт телеканалів Футбол 1/2 Віктор Леоненко незадоволений голом Артема Бєсєдіна у ворота Зорі (4:0).
Про це він сказав в ефірі програми Великий футбол.
"Гол Бєсєдіна - сором. Коли замість того, щоб перекинути воротаря, тобі в голову потрапляє і ти ще радієш. Ти відвертатися повинен від такого голу", - вважає екс-форвард Динамо.
"Він навіть не думав перекидати, у нього стільки часу було. Він ще й під ліву собі скинув. Будь-який нормальний нападник під сильну ногу обробляє, а тут під ліву, та ще й дотягуватися довелося", - резюмував Леоненко.
Раніше Леоненко запропонував покласти Бєсєдіну мати на полі, щоб той займався боротьбою.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
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