Це сором: Леоненко розкритикував дії нападника Динамо

Віктор Леоненко

Експерт телеканалів Футбол 1/2 Віктор Леоненко незадоволений голом Артема Бєсєдіна у ворота Зорі (4:0).

Про це він сказав в ефірі програми Великий футбол.

"Гол Бєсєдіна - сором. Коли замість того, щоб перекинути воротаря, тобі в голову потрапляє і ти ще радієш. Ти відвертатися повинен від такого голу", - вважає екс-форвард Динамо.

"Він навіть не думав перекидати, у нього стільки часу було. Він ще й під ліву собі скинув. Будь-який нормальний нападник під сильну ногу обробляє, а тут під ліву, та ще й дотягуватися довелося", - резюмував Леоненко.

Раніше Леоненко запропонував покласти Бєсєдіну мати на полі, щоб той займався боротьбою.