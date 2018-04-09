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154 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]09.04.2018 17:52
Торрес зробив неочікувану заяву щодо свого майбутнього в Атлетико
|Фернандо Торрес
Нападник Атлетико Фернандо Торрес після закінчення сезону залишить клуб.
Про це він повідомив особисто, пише goal.com.
"Коли я приєднався до Атлетико, мені було 10 років, і це мій дім. Мені пощастило дебютувати, грати, забивати голи, цей клуб завжди буде моїм домом. Я можу мати багато будинків, але лише один дім", - заявив іспанець.
"Я був частиною Атлетико, яке здатне змагатися за трофеї, і воно назавжди залишиться моїм домом. Це мій останній сезон у клубі – це було непросте рішення, але через обставини воно, мабуть, найкраще. Я буду продовжувати грати в іншому місці. Я добре почуваюся", - цитує Торреса Футбол 24.
Нагадаємо, що Торрес забив два голи у ворота Локомотива в 1/8 фіналу Ліги Європи.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
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