Торрес зробив неочікувану заяву щодо свого майбутнього в Атлетико

Фернандо Торрес

Нападник Атлетико Фернандо Торрес після закінчення сезону залишить клуб.

Про це він повідомив особисто, пише goal.com.

"Коли я приєднався до Атлетико, мені було 10 років, і це мій дім. Мені пощастило дебютувати, грати, забивати голи, цей клуб завжди буде моїм домом. Я можу мати багато будинків, але лише один дім", - заявив іспанець.

"Я був частиною Атлетико, яке здатне змагатися за трофеї, і воно назавжди залишиться моїм домом. Це мій останній сезон у клубі – це було непросте рішення, але через обставини воно, мабуть, найкраще. Я буду продовжувати грати в іншому місці. Я добре почуваюся", - цитує Торреса Футбол 24.

Нагадаємо, що Торрес забив два голи у ворота Локомотива в 1/8 фіналу Ліги Європи.