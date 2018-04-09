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501 перегляд Версія для друку Коментарі [ ]09.04.2018 20:57
Експерт Профутболу відновив кар'єру в 44 роки
|Едуард Цихмейструк
Експерт програми Профутбол Едуард Цихмейструк відновив футбольну кар'єру.
Про це повідомляє Київщина футбольна.
44-річний екс-півзахисник Зорі, Ворскли і збірної України виступатиме в чемпіонаті Київської області за Десну (Погреби).
У цій команді грає також екс-нападник Шахтаря і збірної України Андрій Воробей.
Нагадаємо, що збірна України серед ветеранів із Цихмейструком у складі виграла Кубок легенд вдруге поспіль.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
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Шеф-редактор: Дмитро Копій