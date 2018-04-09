Експерт Профутболу відновив кар'єру в 44 роки

Едуард Цихмейструк

Експерт програми Профутбол Едуард Цихмейструк відновив футбольну кар'єру.

Про це повідомляє Київщина футбольна.

44-річний екс-півзахисник Зорі, Ворскли і збірної України виступатиме в чемпіонаті Київської області за Десну (Погреби).

У цій команді грає також екс-нападник Шахтаря і збірної України Андрій Воробей.

Нагадаємо, що збірна України серед ветеранів із Цихмейструком у складі виграла Кубок легенд вдруге поспіль.