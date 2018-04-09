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271 перегляд Версія для друку Коментарі [ ]09.04.2018 18:15
Гравець Манчестер Юнайтеда плюнув на емблему Ман Сіті після вольової перемоги в АПЛ. ВІДЕО
|Андер Еррера
Півзахисник Манчестер Юнайтед Андер Еррера після гри з Манчестер Сіті (2:3) плюнув на емблему суперника при вході в роздягальні.
Як повідомляє Террикон, МЮ вже вибачився за дії свого футболіста, заявивши, що вони були не навмисними.
Еррера ж був вражений тим, який вигляд це мало на відео.
Нагадаємо, що перемога МЮ не дозволила Ман Сіті оформити дострокове чемпіонство в АПЛ.
Раніше стало відомо про досягнення МЮ в еру після Фергюсона.
Herrera spitting on the City badge as he walks off the pitch pic.twitter.com/8nzaG2Lc7H— UtdHQ_ (@UtdHQ_) 8 de abril de 2018
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
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Шеф-редактор: Дмитро Копій