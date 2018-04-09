Гравець Манчестер Юнайтеда плюнув на емблему Ман Сіті після вольової перемоги в АПЛ. ВІДЕО

Андер Еррера

Півзахисник Манчестер Юнайтед Андер Еррера після гри з Манчестер Сіті (2:3) плюнув на емблему суперника при вході в роздягальні.

Як повідомляє Террикон, МЮ вже вибачився за дії свого футболіста, заявивши, що вони були не навмисними.

Еррера ж був вражений тим, який вигляд це мало на відео.

Нагадаємо, що перемога МЮ не дозволила Ман Сіті оформити дострокове чемпіонство в АПЛ.

Раніше стало відомо про досягнення МЮ в еру після Фергюсона.