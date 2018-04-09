Тренер Зірки: Через сумнівні рішення арбітра я залишився незадоволений

Роман Монарьов / ФК Карпати

Головний тренер Зірки Роман Монарьов залишився незадоволений поразкою від Карпат (1:2) у 26 турі УПЛ через суддів.

Про це він сказав після гри, пише офіційний сайт Карпат.

"У перерві внесли корективи і переломили хід гри. Матч ішов за нашим сценарієм, однак через сумнівні рішення арбітра я залишився незадоволений. Ми йшли вперед навіть у меншості", - підкреслив коуч.

"Чи забрали судді в нас очки? Я залишу це запитання без відповіді. Іде боротьба, гравці зіткнулися головами. Яка може бути жовта картка? Це рішення мені незрозуміле", - пояснив тренер.

"Грали з прямим конкурентом. А в наші плани не входило програвати. Готуємося від гри до гри, адже щільність у таблиці висока. Сьогодні команда підійшла до матчу добре в усіх аспектах: психологічному, фізичному. Ми не програли боротьбу, були агресивними", - підсумував Монарьов.

Нагадаємо, що президент Зірки прокоментував можливе зникнення команди після закінчення сезону.