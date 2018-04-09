Тренер Карпат: Другий гол довів, що наші хлопці - психологічно сильні футболісти

Олег Бойчишин / ФК Карпати

Львівські Карпати мають у своєму складі психологічно сильних футболістів.

До такого висновку дійшов головний тренер команди Олег Бойчишин після перемоги над Зіркою (2:1).

"У першому таймі виконали все задумане, контролювали гру. Приблизно уявляли, як буде будувати свою гру Зірка. Основним завданням в обороні було впоратися з їхніми швидкісними контратаками. Ми добре атакували по центру і на флангах, забили красивий гол", - сказав тренер.

"У другому таймі була нервова гра. Одна з небагатьох помилок призвела до пропущеного м'яча, захисники не встигли перебудуватися. Наш другий гол доводить, що хлопці - психологічно сильні футболісти. Починаючи з матчу проти Олександрії ми стали більш організованими в обороні й атаках", - цитує Бойчишина офіційний сайт Карпат.

Нагадаємо, що Карпати знають, як залишити в команді талановитого 19-річного колумбійця.