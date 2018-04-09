Мессі отримав дивну посаду в ООН
|Ліонель Мессі з Зурабом Пололікашвілі / ЮНВТО
Зірка Барселони Ліонель Мессі став послом ООН з відповідального туризму.
Про це повідомляє офіційний сайт організації.
Генеральний секретар ЮНВТО Зураб Пололікашвілі в суботу призначив аргентинця послом на стадіоні Камп Ноу після матчу каталонців з Леганесом (3:1).
"Під час подорожей у мене була можливість познайомитися з іншими культурами, різними суспільствами, а також побачити світ, і це дуже збагачує людину", - сказав аргентинець.
"Всесвітня туристська організація як спеціалізоване агентство ООН працює над тим, щоб зробити туризм джерелом розвитку, і я радий, що можу приєднатися до цієї місії зі сприяння відповідальному туризму", - запевнив Мессі.
Мессі приєднався до колишньому футболістові "Реала" Фернандо Йерро та екс-тренеру збірної Іспанії Вісенте дель Боске, які разом з ЮНВТО підтримують зв'язок спорту і туризму.
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