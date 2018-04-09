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09.04.2018  19:55

Нападник Арсенала отримав вилучення в матчі проти Десни за жест мастурбації

Максим Фещук

Форвард Арсенала-Київ Максим Фещук був вилучений у матчі Першої ліги проти Десни (3:3) за непристойний жест.

Як повідомляє офіційний сайт Комітету арбітрів України, Фещук забив гол на 86 хвилині і святкував гол "повторюваним жестом мастурбації".

Це вважається неспортивною і провокувальною поведінкою, за яку УЄФА зазвичай карає дискваліфікацією.

Нагадаємо, що у скандальному матчі Першої ліги Десна - Арсенал ЗМІ повідомили про проплачене суддівство на користь чернігівців.





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