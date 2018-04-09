Журналіст зламав ногу, намагаючись повторити удар ножицями Роналду. ВІДЕО

Мануель Санчес

Аргентинський медійник Мануель Санчес вирішив повторити удар ножицями Кріштіану Роналду у ворота Ювентуса і зламав ногу.

Журналіст підстелив матрац, аби м'яко впасти, але невдало приземлився на опорну ногу, зламавши її.

Нагадаємо, що пізніше стало відомо, з якої висоти Роналду забив цей гол.