СПОРТИВНІ БАТЛИ
Тренер для Динамо: українець чи іноземець? | Кращий тренер: Гвардіола чи Моурінью? | Хто пройде далі: Шахтар чи Рома?
310 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]09.04.2018 21:56
Журналіст зламав ногу, намагаючись повторити удар ножицями Роналду. ВІДЕО
|Мануель Санчес
Аргентинський медійник Мануель Санчес вирішив повторити удар ножицями Кріштіану Роналду у ворота Ювентуса і зламав ногу.
Журналіст підстелив матрац, аби м'яко впасти, але невдало приземлився на опорну ногу, зламавши її.
Нагадаємо, що пізніше стало відомо, з якої висоти Роналду забив цей гол.
Argentine reporter Manuel Sanchez tries to copy Cristiano's bicycle goal...... pic.twitter.com/GIWXyfrGI7— M•A•J (@Ultra_Suristic) 9 de abril de 2018
Останні публікації
08.03.2018 - Андрій Твердохліб
Інше
Інше
Неповторні українки, якими має пишатися вся країна. ФОТО. ВІДЕО
25.02.2018
Олімпіада
Олімпіада
Результати виступів українців у Пхенчхані
0
©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій