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09.04.2018  22:40

Лідер Шахтаря може не допомогти команді в грі з Динамо

Тарас Степаненко

Півзахисник донецького Шахтаря Тарас Степаненко все ще не відновився після травми.

Про це повідомляє офіційний сайт гірників.

Степаненко займається за індивідуальною програмою і поки що не відомо, чи зможе він вийти у грі 27 туру УПЛ проти Динамо.

Нагадаємо, що Степаненко пропустив минулий матч Шахтаря проти Вереса (0:2).

Гра Шахтар - Динамо відбудеться 14 квітня.

Раніше повідомлялося, що Степаненко бажає, аби Фонсека залишився в команді.





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