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165 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]09.04.2018 22:40
Лідер Шахтаря може не допомогти команді в грі з Динамо
|Тарас Степаненко
Півзахисник донецького Шахтаря Тарас Степаненко все ще не відновився після травми.
Про це повідомляє офіційний сайт гірників.
Степаненко займається за індивідуальною програмою і поки що не відомо, чи зможе він вийти у грі 27 туру УПЛ проти Динамо.
Нагадаємо, що Степаненко пропустив минулий матч Шахтаря проти Вереса (0:2).
Гра Шахтар - Динамо відбудеться 14 квітня.
Раніше повідомлялося, що Степаненко бажає, аби Фонсека залишився в команді.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
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Шеф-редактор: Дмитро Копій