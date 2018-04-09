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09.04.2018  23:20

Денисов: Грімму немає що розвивати, тільки створювати

Олександр Денисов

У нового президента УПЛ Томаса Грімма немає фундаменту для розвитку організації.

Так вважає директор телеканалів Футбол 1/2 Олександр Денисов.

"Колишнього ажіотажу вибори президента УПЛ не спричинили. Конкурентів у Томаса Грімма не виявилося - уже все розуміють, що крісло глави прем'єр-ліги - це електричний стілець", - сказав медійник.

"У клубів є надія на те, що у швейцарця вийде впровадити зміни, але ніхто не сприймає його прихід як панацею від усіх бід. Це добре, адже у нас, як правило, від великої закоханості до великого розчарування - один президентський термін. Я б назвав нинішню атмосферу абсолютно робочою, зі стриманими очікуваннями", - пояснив експерт.

"Важливо розуміти, що Томас Грімм прийшов туди, де немає працюючого бізнесу і працюючого механізму. Є лише проблеми. Потрібно починати створювати, адже немає того, що можна продовжити розвивати. По суті, немає нічого", - цитує Денисова matchday.

Нагадаємо, що за совами Рафаїлова, Грімм буде приїжджати в Україну раз на два тижні на декілька днів.





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