СПОРТИВНІ БАТЛИ
Тренер для Динамо: українець чи іноземець? | Кращий тренер: Гвардіола чи Моурінью? | Хто пройде далі: Шахтар чи Рома?
27 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]09.04.2018 23:35
Байер розібрався з Лейпцигом у 29 турі чемпіонату Німеччини
Заключний матч 29 туру Бундесліги завершився впевненою перемогою Байера над РБ Лейпцигом.
Нагадаємо, що Боруссія без Ярмоленка розгромила Штутгарт.
Чемпіонат Німеччини
29 тур
9 квітня
РБ Лейпциг - Байер 1:4 (1:1, 0:3)
Голи: 1:0 - 17 Забітцер, 1:1 - 45 Гавертц, 1:2 - 51 Брандт, 1:3 - 56 Рецос, 1:4 - 69 Фолланд
Останні публікації
08.03.2018 - Андрій Твердохліб
Інше
Інше
Неповторні українки, якими має пишатися вся країна. ФОТО. ВІДЕО
25.02.2018
Олімпіада
Олімпіада
Результати виступів українців у Пхенчхані
0
©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій