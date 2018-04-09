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5 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]09.04.2018 23:52
Вільярреал поступився Атлетику в 31 турі чемпіонату Іспанії
31 тур Примери завершився перемогою Атлетик Більбао над Вільярреалом.
Нагадаємо, що Реал і Атлетико сильнішого в дербі не виявили.
Чемпіонат Іспанії
31 тур
9 квітня
Вільярреал - Атлетик 1:3 (0:1, 1:2)
Голи: 0:1 - 4 Кордоба, 0:2 - 51 Вільямс, 1:2 - 67 Бакка, 1:3 - 87 Муніаін
#VillarrealAthletic | 1-3 🚨 Final | Acaba el partido con derrota del Submarino ante el @AthleticClub. ¡Ánimo, groguets! pic.twitter.com/thpXCWlXG3— Villarreal CF (@VillarrealCF) 9 апреля 2018 г.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
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